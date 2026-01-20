Detenido por robar una furgoneta de una frutería de Salamanca: "Si no lo llego a parar y está el semáforo en verde, mata a la gente que estaba pasando"

Un varón ha sido arrestado en el paseo de Carmelitas por agentes de Policía Local y Nacional a última hora de la mañana de este martes por robar una furgoneta de una frutería de la zona.

Según ha podido saber este medio en el lugar de los hechos, los trabajadores de la frutería se encontraban trabajando en torno al vehículo cuando el ladrón ha aprovechado para entrar en el camión y, a pesar del forcejeo con uno de los empleados, conseguir llevárselo, colisionando en su camino contra varios coches que se encontraban aparcados.

El varón ha circulado con el vehículo por la calle Padre Manjón, pero, según ha contado las víctimas del robo a este medio, varios clientes del establecimiento se han percatado del suceso y han podido retener al varón con sus propios vehículos, siendo posteriormente inmovilizado por los agentes de Policía Local, ayudados por el Cuerpo Nacional de Policía.

"Si no lo llego a parar y está el semáforo en verde, mata a la gente que estaba pasando. Si es la hora de los críos, ocasiona una tragedia", ha explicado a este medio una de las personas que ha ayudado a retener al delincuente.