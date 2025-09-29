Detenido por robarle la tarjeta de crédito a un párroco de una iglesia del centro de Salamanca y comprar con ella

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han arrestado a un hombre por sustraer la cartera a un párroco y usar la tarjeta de compra para realizar varias compras.

La actuación policial tuvo lugar el viernes 19 de septiembre, cuando el propio párroco se personó en dependencias policiales para denunciar el robo de su cartera, manifestando a los agentes que alguien había accedido a la sacristía y la había robado del interior de una mochila.

El párroco se dio cuenta de que le habían robado la cartera al llegarle dos notificaciones al móvil de su banco, por dos comprar realizadas con su tarjeta bancaria.

En la denuncia la víctima proporcionó la descripción de una persona que podría ser sospechosa, puesto que se encontraba siempre en la puerta del templo y con el que había tenido diversos desencuentros.

Con toda la información recibida, los agentes de Policía realizaron diversas gestiones que dieron como fruto la identificación, localización y detención de un varón por un delito de hurto y otro delito de estafa. A esta persona le constan varias detenciones por hechos delictivos similares a los descritos.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia de esta ciudad. Tras pasar a su disposición el titular del juzgado decretó el ingreso en prisión del autor de los hechos.