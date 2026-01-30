Detenido por romper un espejo retrovisor y un móvil por una discusión de tráfico en Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de daños, después de romper de una patada el espejo retrovisor de un vehículo y lanzar contra una piedra el móvil de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar el 2 de enero, cuando ambos se encontraban circulando con sus vehículos por la avenida de Torres Villarroel. Tal y como ha denunciado la víctima, según cuenta en un comunicado de prensa la Policía Nacional, el ahora detenido se ha bajado de su vehículo para recriminarle con gritos una maniobra previa de conducción, dándole finalmente una patada al espejo retrovisor del vehículo.

Según esa misma información de Comisaría Provincial, la víctima cogió el móvil para llamar a la Policía Nacional, pero el agresor se lo quitó y lo lanzó contra una fuente de piedra cercana, abandonando posteriormente el lugar.

El denunciante aportó dos documentos con la valoración de los daños ocasionados que ascendían a 1.140 euros, además de las descripciones físicas y del vehículo del agresor, quién ha sido arrestado recientemente.