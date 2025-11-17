Detenido por romper las ventanillas de varios vehículos y robar objetos de su interior en las inmediaciones del pabellón Würzburg

Un hombre fue detenido este domingo en Salamanca después de romper las ventanillas de varios vehículos que se encontraban aparcados en las inmediaciones del pabellón Würzburg de donde robó varios objetos personales.

Según indican fuentes policiales, una vez que identificaron e interceptaron al detenido localizaron una navaja, un paquete de tabaco de liar y un par de guantes de lana. Además, se localizó un teléfono móvil tirado en el suelo, el cual fue recogido por los policiales actuantes.

Una vez realizadas las investigaciones, se determinó que el detenido había robado en dos vehículos de los que había sustraído, por un lado la navaja, el teléfono móvil dinero y por el otro un paquete de tabaco de liar y dinero.

El hombre pudo ser identificado gracias a las características físicas, así como la vestimenta que les fue facilitada por la persona que dio aviso de lo que estaba ocurriendo y ahora, se le acusa de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.