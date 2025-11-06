Detenido en Salamanca por amenazar con una navaja al dependiente de una tienda tras negarle el cambio de un producto

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre de mediana edad por la comisión de un delito de amenazas con arma blanca contra el propietario de un establecimiento comercial. La intervención se produjo a mediodía del día 4 de noviembre, después de que los agentes recibieran una llamada de alerta desde un comercio ubicado en la Carretera Ledesma.

La situación se desató cuando el detenido entró en el local solicitando la devolución de un conector. El dependiente, al comprobar que el envoltorio estaba abierto y que el dispositivo podría haber sido utilizado, le comunicó que el cambio o la devolución no era posible.

Ante la negativa, el varón comenzó a vociferar y amenazar al trabajador. La tensión escaló rápidamente cuando el cliente, en un momento dado, sacó de su bolsillo una navaja, la abrió y amenazó directamente al propietario, llegando a hacer gestos de querer utilizarla. El agresor incluso intentó, sin éxito, sustraer dinero de la caja registradora.

Funcionarios de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. Al acceder al interior del establecimiento, los agentes encontraron al varón vociferando, procediendo a calmar la situación y a entrevistarse con la víctima. Tras la versión del afectado, los agentes realizaron una inspección de seguridad al autor de los hechos, localizando e interviniendo la navaja utilizada en uno de sus bolsillos.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas. Una vez finalizados los trámites en comisaría, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de la ciudad.