Detenido en Salamanca el autor de dos robos con fuerza en furgonetas de la empresa para la que trabajaba

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL. Foto de archivo

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre, acusado de cometer dos delitos contra el patrimonio.

El autor, refieren fuentes policiales, forzó dos furgonetas de reparto, en días diferentes, que se encontraban estacionadas y se llevó un teléfono de cada una de ellas.

Los hechos tuvieron lugar hace varias semanas, indican estas mismas fuentes, sin especificar los días concretos en los que se llevaron a cabo los hechos delicitivos.

Lo curioso es que, el detenido, ha resultado ser trabajador de la empresa de reparto.

El modus operandi era simple: forzaba la cerradura de la puerta trasera de las furgonetas y accedía a su interior, logrando así sustraer los teléfonos móviles que iban a ser entregados; uno de ellos, valorado en casi 1.000 euros.

Al parecer, los repartidores no se dieron cuenta de que los paquetes habían desparacido hasta el momento de su entrega a los clientes.

Una vez los hechos fueron denunciados a la Policía, los agentes lograron determinar la identidad del autor de los hechos.

Una vez localizado, este, fue detenido este pasado juves por dos delitos de robo fuerza. Entre las pertenencias que llevaba, se le intervino uno de los teléfonos robados. Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición judicial.