Detenido en Salamanca un hombre con casi un centenar de antecedentes tras ser pillado in fraganti robando en un vehículo

Vehículo de la Policía Nacional de Salamanca. Foto de archivo

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue sorprendido in fraganti por una patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y protección.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo intentó huir, pero fue interceptado y detenido antes de consumar la fuga.

Durante la inspección, los policías comprobaron que el interior del coche presentaba claros signos de manipulación y se encontraba revuelto.

Minutos más tarde se localizó al propietario del vehículo, quien aseguró que lo había dejado correctamente cerrado y estacionado, y manifestó su intención de presentar denuncia en comisaría.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se pudo constatar que acumula casi un centenar de arrestos anteriores por hechos similares. Tras finalizar las diligencias correspondientes, los agentes remitieron lo actuado al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, cuyo titular se hizo cargo del caso.