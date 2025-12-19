Detenido en Salamanca un hombre por nueve robos con fuerza en viviendas de varias ciudades

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de varios robos con fuerza en viviendas cometidos en distintas localidades del país. La detención ha sido posible gracias a una operación conjunta entre las comisarías de Zamora y Talavera de la Reina (Toledo), que venían siguiendo la pista del sospechoso desde el pasado mes de septiembre.

La investigación se inició en Zamora tras registrarse dos robos en viviendas a las que el autor accedió escalando por patios interiores y fracturando ventanas. En ambos casos sustrajo joyas, dinero y otros objetos de valor. El ladrón actuaba aprovechando la ausencia de los moradores y demostraba una gran destreza para acceder a viviendas situadas en plantas superiores utilizando canalones y otros elementos de los edificios.

Posteriormente, se detectaron robos con un modus operandi similar en otras ciudades como Talavera de la Reina, Burgos y Ponferrada, lo que llevó a coordinar la investigación entre las distintas unidades de la Policía Nacional de las localidades afectadas.

Las pesquisas permitieron localizar al presunto autor en Salamanca, donde se estableció un dispositivo policial conjunto que culminó con su detención. En el momento del arresto se le intervino dinero en efectivo y diversos efectos procedentes de los robos.

Según la Policía, el detenido vendía las joyas sustraídas en establecimientos de “Compro Oro” repartidos por diferentes ciudades de España, lo que le permitía obtener beneficios económicos y dificultar la trazabilidad de los objetos robados.

Gracias a la coordinación policial, se han esclarecido hasta nueve robos con fuerza en viviendas habitadas, lo que pone de manifiesto la alta movilidad del detenido y su capacidad para desplazarse rápidamente entre distintas provincias.

Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca, que decretó su ingreso inmediato en prisión en el Centro Penitenciario de Topas.