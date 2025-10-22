Detenido en Salamanca tras intentar huir con material deportivo robado en un establecimiento comercial

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Santa Marta de Tormes, en colaboración con la USECIC y el Subsector de Tráfico, han detenido en la mañana de este miércoles al presunto autor del robo de varios efectos deportivos en uno de los establecimientos del Parque Comercial La Atalaya.

La intervención, informan desde la Guardia Civil, se produjo gracias a una denuncia ciudadana, que facilitó información clave sobre el presunto autor del hurto.

Tras recibir el aviso, las unidades de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de búsqueda que ha permitido localizar al sospechoso en la localidad de Salamanca, donde intentaba ocultarse.

La operación ha concluido con la detención del hombre y la recuperación de los objetos sustraídos.