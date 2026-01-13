Detenido en Salamanca tras acceder a dos viviendas del alfoz de Burgos para robar

El GRS de la Guardia Civil despliega un llamativo dispositivo de control en puntos clave de Salamanca

La Guardia Civil ha arrestado en Salamanca capital a un varón de 40 años como presunto autor de un intento de robo y otro consumado en dos viviendas del alfoz de Burgos.

Según ha informado el Instituto Armado a través de una nota de prensa, el varón acudió a una vivienda del alfoz de la capital burgalesa para perpetrar el primero de los robos. Para comprobar si había alguien dentro de la vivienda llamó al timbre, pero como la moradora estaba ocupada, este pensó que no había nadie en el hogar y fracturó una de las ventanas para acceder al interior.

Aprovechando que la mujer no se había percatado de su presencia en la vivienda se hizo con 700 euros en efectivo, huyendo rápidamente del lugar cuando la víctima se dio cuenta que estaba sufriendo un robo.

La propia Guardia Civil ha explicado que días después, recibió una segunda denuncia de un robo que usaba el mismo ‘modus operandi’ que la primera víctima, es decir, había accedido al interior de una vivienda rompiendo uno de los cristales exteriores. Sin embargo, el varón no logró ningún botín al huir a la carrera tras ser sorprendido por el propietario.

Con estos indicios y tras las gestiones oportunas, la Guardia Civil localizó al varón en Salamanca capital, procediendo a su detención y puesta a disposición judicial.