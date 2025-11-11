Detenido en Salamanca tras romper el cristal de un local y amenazar de muerte a los agentes durante su detención

Detenido un hombre por romper el cristal de un local y tratar de acceder a varios establecimientos en la zona del campus

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Local, han detenido en Salamanca a un hombre acusado de incurrir un delito de daños tras romper con una piedra de grandes dimensiones el cristal de la puerta de un establecimiento de hostelería, así como un delito de amenazas y resistencia y otro de desobediencia a la autoridad.

El individuo, informan fuentes policiales, también trató de acceder a otros locales cercanos, inútilmente, y emprendió su huida al ser sorprendido por un vigilante de seguridad.

Los hechos se remontan al pasado domingo, 9 de noviembre, sobre la 01:00 horas, momento en el que varias patrullas se personaron en la zona del Campus Miguel de Unamuno tras ser avisados de que un varón estaba golpeando las puertas de varios establecimientos con la pretensión de acceder a su interior.

Las mismas fuentes han confirmado que el sospechoso emprendió la huida al ser interceptado por un vigilante, llegando incluso a saltar el muro perimetral de una residencia y logrando, así, acceder a su patio interior.

A la llegada de los agentes, el hombre intentó de nuevo saltar el muro para darse a la fuga, desobedeciendo las órdenes policiales y continuando su fuga a pie.

El individuo, finalmente, fue interceptado aunque, eso sí, ofreció resistencia y profirió amenazas de muerte a los policías.

Las investigaciones permitieron determinar que, poco antes de la detención, había intentado acceder a otro establecimiento en el que se le había negado la entrada por no ser cliente.

En ese momento, ante la negativa, arrojó "una piedra de grandes dimensiones contra la puerta, provocando la rotura del cristal y daños en el marco".

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y el caso ya está en manos del Juzgado de Guardia.