Detenido en Salamanca tras ser sorprendido dentro de un vehículo forzado

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre que fue sorprendido in fraganti en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. El arresto se produjo después de que varias patrullas acudieran a la zona tras recibir un aviso que alertaba sobre un individuo forzando coches y revolviendo su interior.

Al llegar al lugar, los funcionarios localizaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción facilitada. El sospechoso se encontraba dentro de un vehículo, manipulando diversas partes del mismo, y no pudo ofrecer una explicación coherente sobre su presencia allí.

Mientras se realizaba la identificación, se personó un ciudadano que denunció que otro vehículo de su propiedad, aparcado en las inmediaciones, también había sido forzado. Según relató, una vecina había presenciado cómo el mismo individuo accedía al interior de ese coche tras fracturar elementos para abrirlo.

Los agentes comprobaron los daños en el segundo vehículo y recogieron el testimonio de la testigo, lo que confirmó la implicación del sospechoso en ambos hechos.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias y, una vez finalizados los trámites, puesto a disposición de la autoridad judicial competente en la ciudad.