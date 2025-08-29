Detenido en Salamanca por tráfico de drogas en zonas de ocio nocturno

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre acusado de un delito contra la salud pública, tras sorprenderlo en plena actividad de venta de drogas en áreas de ocio nocturno de la ciudad.

Los agentes, que realizaban labores de prevención en la zona, observaron cómo el individuo se acercaba a diferentes grupos de jóvenes ofreciéndoles algo de forma sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida con movimientos evasivos y abandonó el lugar apresuradamente.

Minutos después, fue localizado en una calle adyacente consumiendo hachís. Ante esta situación, los agentes procedieron a levantar un acta de denuncia. Durante el registro, comprobaron que el hombre llevaba entre sus pertenencias varias sustancias estupefacientes ocultas en distintos compartimentos de su vestimenta.

Entre lo incautado, se hallaron dos envoltorios de cocaína con un peso total de 1,17 gramos, así como cuatro dosis de MDMA (metanfetamina) con un peso total de 2,42 gramos, todas ellas preparadas para su distribución.

Tras confirmar los hechos, la Policía Nacional procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública. Fue trasladado a dependencias policiales, donde se realizaron las diligencias oportunas, y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca junto con las sustancias incautadas.

Con esta actuación, la Policía Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas en espacios de ocio, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el consumo entre los más jóvenes.