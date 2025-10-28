Detenido en Salamanca un varón con una orden de búsqueda al ser sorprendido conduciendo una furgoneta robada

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca detuvieron en la mañana del pasado lunes, 27 de octubre, a un hombre como presunto autor de un delito de sustracción de una furgoneta. Para más inri, el individuo tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación.

Los hechos, ha informado la propia Benemérita, ocurrieron alrededor de las 10:45 horas, momento en el que una patrulla interceptó en la A-62 una furgoneta que, dadas sus características, figuraba como robada en las bases de datos policiales.

Tras confirmar la alerta, los agentes organizaron un dispositivo en el término municipal de Sancti Spíritus, donde lograron detener tanto el vehículo como a su ocupante sin que se produjeran incidentes.

El arrestado fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, quedando a disposición judicial.