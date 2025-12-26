Detenido tras sustraer dinero de la caja registradora del bar en el que trabajaba en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre como presunto autor de un delito de hurto tras apropiarse de dinero en efectivo de la caja registradora de un bar de la ciudad.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se remontan a los primeros días del mes de diciembre en un establecimiento en el que únicamente dos trabajadores disponían de la clave de acceso a la caja, facilitada por el propietario del local. No obstante, uno de ellos cedió puntualmente dicha clave al ahora detenido para evitar tener que estar presente en todas las operaciones.

Esta circunstancia fue aprovechada por el varón, que carecía de autorización, para anular varios cobros en diferentes jornadas y apoderarse del dinero en efectivo. De este modo, llegó a sustraer hasta 700 euros.

La irregularidad fue detectada cuando uno de los camareros alertó al propietario de la falta de dinero en la caja registradora. Al revisar los movimientos, se comprobó que durante varios días solo se habían realizado cobros mediante datáfono, sin reflejarse operaciones en efectivo, y que además faltaba parte de los 350 euros que habitualmente se dejaban como fondo de caja.Tras las gestiones de investigación, los agentes determinaron la identidad del presunto autor.

Una vez identificado, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.