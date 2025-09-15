Detenido con una tableta de hachís y 200 euros en efectivo en Pizarrales

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón el pasado sábado, 13 de septiembre, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser pillado in fraganti con 200 euros en efectivo y 100 gramos en una tableta de hachís. Todo esto, dentro del dispositivo especial por las Ferias y Fiestas de Salamanca y así prevenir el tráfico de cualquier tipo de sustancia estupefaciente.

Los hechos han ocurrido en el barrio de Pizarrales, en el momento en el que las autoridades nacionales han detectado la presencia de un varón, que cambió rápidamente su recorrido a pie cuando se percató de que estaba siendo observado por la Policía Nacional.

Tras acercarse hasta el hombre, fue identificado por los agentes, mostrándose visiblemente nervioso y sin la identificación oportuna. Además de esto, en un bolso que llevaba, hallaron una pastilla de hachís prensado, en un envoltorio de plástico, con un peso de poco más de 100 gramos. Además, junto a la droga, ya incautada, había cuatro billetes de 50 euros. Más tarde, fue detenido y puesto a cargo del Juzgado de Instrucción de Guardia de la capital del Tormes.