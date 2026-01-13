A prisión el tercer implicado en la persecución donde se arrojó un kilo de cocaína al Tormes

Agentes de Policía Nacional han detenido en Sevilla a un tercer individuo implicado, presuntamente, en la operación policial llevada a cabo en Salamanca pocos días antes de la nochevieja universitaria y que fue adelantada en primicia por Salamanca24horas.

Cabe recordar que durante la primera fase de la intervención fueron detenidos dos varones por incurrir delitos contra la salud pública. Ambos, cuando eran perseguidos por los agentes, arrojaron un paquete con un kilo de cocaína al río, paquete que posteriormente fue recuperado por los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

Una vez se produjeron las citadas detenciones, tuvieron lugar tres registros domiciliarios en los que se incautaron 107 placas de hachís, con un peso total de 11.000 gramos, así como dinero y diferentes útiles para la manipulación y empaquetado de la sustancia estupefaciente.

Intervención en el Puente Juan Carlos I

Fuentes policiales manifiestan que con el decomiso de las sustancias estupefacientes "se evitó su venta en la celebración de la Nochevieja Universitaria y en las pasadas Fiestas Navideñas en Salamanca".

Las citadas fuentes refieren, además, que "de los 1.143 gramos de cocaína se podrían haber obtenido 5.366,20 dosis, que tras su comercialización habrían alcanzado un valor de 128.842,39 euros. Y de los 11.000 gramos de hachís se podría haber obtenido de su venta al menudeo un total de 73.472,20 euros".

El tercer detenido, ha pasado a disposición judicial y, al igual que los otros dos implicados, ha ingresado en prisión.

La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.