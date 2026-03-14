Detenido un varón por amenazar con un arma blanca a varios menores en Guijuelo

Un hombre ha sido detenido durante la jornada de este viernes, 13 de marzo, tras amenazar a varias personas con un arma blanca en Guijuelo, más en concreto en la zona deportiva situada junto al campo de fútbol, en el paseo del Polideportivo.

El propio hecho ya alertó a los vecinos de la localidad tras ver cómo se paseaba con un arma blanca en plena vía pública, pero el incidente se incrementó aún más cuando el detenido amenazó a varios menores por la zona, lo que hizo que los adultos llamaran rápidamente a los Servicios de Emergencias.

Según testigos a los que ha tenido acceso este medio, los niños y niñas de Guijuelo se encuentran bastante asustados por el suceso. Primeramente estuvo en el campo de fútbol viendo entrenar a los menores. Más tarde, fue cuando le sacó el arma blanca a una de las niñas para después perseguir a otro menor por el municipio.

Fuentes del caso también han indicado a SALAMANCA24HORAS que el varón robó con anterioridad a punta de navaja en otros establecimientos de la localidad, más en concreto en un supermercado y en una peluquería.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, primeramente fueron los agentes de la Policía Local de Guijuelo los que se encargaron de mantener todo en calma, procediendo a la detención del individuo para que no realizara más actos delictivos. El incidente, además, comenzó a plena luz del día y la propia detención se llevó a cabo sobre las 22:20 horas.

Más tarde, las diligencias se han trasladado a la Guardia Civil de Salamanca, que ha puesto a disposición judicial y que ya se está encargando del inciedente. Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de amenazas a menores con arma blanca.