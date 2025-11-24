Detenido un varón por cometer una presunta agresión sexual en un local de la plaza San Boal

Foto de archivo de un vehículo de la Policía Nacional por la noche

Un varón ha sido detenido durante la madrugada del sábado al domingo por, informan fuentes oficiales a este medio, haber cometido una presunta agresión sexual.

Los hechos, refieren estas mismas fuentes, tuvo lugar en un local ubicado en la plaza de San Boal.

Tras ser informados de lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y procedieron a la detención del citado individuo.

Por el momento, no ha trascendido más información sobre los hechos y la investigación continúa su curso legal.