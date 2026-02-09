Detenido un varón que portaba varias bolsitas con cocaína, hachís y marihuana preparadas para su venta en Salamanca
El hombre tiene antecedentes por distintos hechos delictivos
La Policía Nacional ha detenido a un varón este fin de semana por un presunto delito contra la salud pública, ya que portaba varias bolsitas con cocaína, hachís y marihuana listas para su venta.
Los agentes se encontraban prestando servicio para dar respuesta al consumo y menudeo de sustancias estupefacientes cuando avistaron al varón, que intentó huir al detectar su presencia. Procedieron a identificarle y hallaron las bolsitas en un bolsillo del interior de su cazadora.
Además de intervenir las sustancias destinadas al tráfico, los agentes condujeron al individuo a dependencias policiales. El detenido, que cuenta con antecedentes por distintos hechos delictivos, pasó posteriormente a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.
