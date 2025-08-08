Detenido un varón por robar un coche con violencia y atropellar al dueño en Villamayor

La Guardia Civil de Salamanca, más en concreto la del puesto de Santa Marta de Tormes, ha detenido al supuesto autor de un robo con violencia en Villamayor ocurrido el pasado 2 de julio cuando intentando acceder al interior del coche, golpeó primero al dueño del vehículo y en la huida lo acabó atropellando.

Los supuestos hechos se habrían producido cuando el hombre se disponía a entrar en su propia vivienda, momento en el que el presunto autor de los hechos aprovechó para robar el vehículo. Más tarde, el hombre, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, intentó evitar este acto, lo que hizo que el supuesto delincuente golpeara al hombre y más tarde, en la huída, se zafó del mismo arrollando al señor.

La investigación se llevó a cabo por la Guardia Civil de Santa Marta que ha conseguido dar con la identidad del supuesto ladrón y así recuperar el propio vehículo robado.