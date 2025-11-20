Detenido un varón por robar dos patinetes y una bicicleta eléctrica tras una persecución por Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a un varón en Salamanca, acusado de varios delitos contra el patrimonio, incluyendo la sustracción de dos patinetes y una bicicleta eléctrica en días anteriores.

La detención se produjo tras una larga persecución en la que el individuo, que circulaba en un patinete eléctrico junto a otro varón, opuso gran resistencia a los agentes.

Huida y resistencia a la detención

Los hechos se iniciaron en la madrugada del pasado martes, 18 de noviembre, en la Avenida Juan Pablo II. Agentes de la Policía Nacional observaron a dos hombres circulando en un patinete y les indicaron en repetidas ocasiones que se detuvieran, pero los varones hicieron caso omiso.

Se inició entonces una persecución. Para intentar evadir a la policía, el conductor del patinete aceleró, se subió a la acera y se introdujo en un parque. En un momento dado, ambos individuos se bajaron del vehículo y continuaron la huida a la carrera en distintas direcciones.

La persecución finalizó a pie cuando uno de los agentes logró alcanzar al conductor, que se había escondido detrás de un árbol. Para evitar ser detenido, el varón lanzó puñetazos e inició un forcejeo con el funcionario, finalizando el altercado con su detención.

Autor identificado en robos anteriores

Una vez reducido y en dependencias policiales, los agentes verificaron que el detenido había sido previamente identificado como el responsable del robo de dos patinetes atados con candado a principios del mes de octubre, así como de la sustracción de una bicicleta eléctrica al día siguiente.

Además, durante el registro, se le intervino una navaja que superaba las medidas legalmente permitidas, por lo que se le realizó una propuesta de sanción. También se le localizó una tarjeta bancaria a nombre de un varón que había denunciado la sustracción de su cartera y de dicha tarjeta.

Tras finalizar todos los trámites, el detenido fue puesto a disposición del juzgado en funciones de guardia.