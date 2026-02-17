Detenido un varón por utilizar tarjetas robadas y realizar compras por 250 euros en Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un hombre por robar una cartera en un establecimiento de ocio de la ciudad y utilizar posteriormente las tarjetas bancarias que guardaba en su interior.

El hurto se produjo en horario nocturno sin que la víctima fuera consciente del mismo hasta que llegó a su domicilio. El detenido esperó a la mañana siguiente para efectuar varias compras en un establecimiento. Primero lo intentó con una de las tarjetas sustraídas, pero, al desconocer el número secreto que le solicitaba el datáfono, probó con otra. Este hecho y su aspecto -llevaba un gorro y la cara tapada, mostrando únicamente los ojos- llamó la atención del personal del comercio, que dio aviso a la policía.

Los agentes acudieron al establecimiento y hallaron al hombre en las inmediaciones del lugar. Procedieron a identificarle y comprobaron que sobre él constaban dos requerimientos judiciales de detención y presentación ante la autoridad judicial. También le requisaron la cartera robada, los productos adquiridos que acababa de adquirir en el comercio y cuyo valor ascendía a los 250 euros, una cizalla, un destornillador y una linterna.

El hombre fue trasladado posteriormente a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.