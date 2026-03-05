Detenidos por 45 robos en La Rioja tras haber sido arrestados por asaltos en trasteros en Salamanca

La Guardia Civil ha dado por finalizada en La Rioja la operación bautizada como ‘Capoeir’, la cual se ha saldado con la detención de dos jóvenes de 20 y 22 años, naturales de Brasil y residentes en Haro, como presuntos autores de un total de 45 delitos de robo con fuerza y tentativas. Los hechos que han investigado los agentes de la Benemérita se habrían cometido en las localidades riojanas de Haro y Gimileo y afectaron tanto a trasteros como a viviendas.

En concreto, se les atribuyen 26 robos o intentos de robo en trasteros y 19 en viviendas, cometidos presuntamente con distintos grados de participación.

Para más inri, durante el desarrollo de la investigación, los agentes también han constatado que los detenidos habían sido arrestados con anterioridad por otros 19 robos en trasteros en la provincia de Salamanca, cometidos mediante un procedimiento similar, lo que evidencia la continuidad delictiva y la especialización de los implicados.

Detenidos por 45 robos en La Rioja tras haber sido arrestados por asaltos en trasteros en Salamanca

Además, sobre un tercer implicado, un joven de 19 años natural de Bulgaria y residente en Cantimpalos, Segovia, pesa una orden de búsqueda, localización y detención al estar también señalado como presunto autor de los hechos investigados.

Los sospechosos actuaban siguiendo un modus operandi perfectamente planificado. Antes de cometer los robos realizaban un reconocimiento previo de la zona, estudiaban posibles vías de escape y seleccionaban cuidadosamente el inmueble que iban a atacar.

Las acciones delictivas se llevaban a cabo principalmente de madrugada, aprovechando la escasa actividad en las calles y la mayor vulnerabilidad de los edificios. Para acceder al interior utilizaban fuerza física y herramientas con las que fracturaban puertas de acceso tanto a trasteros como a viviendas.

Detenidos por 45 robos en La Rioja tras haber sido arrestados por asaltos en trasteros en Salamanca

Una vez dentro, sustraían objetos de fácil transporte y rápida salida en el mercado ilícito, como herramientas, material electrónico, bicicletas, patinetes o televisores, entre otros efectos de valor.

El valor de los objetos robados supera los 20.000 euros, mientras que los daños ocasionados en los inmuebles afectados superan los 12.000 euros.