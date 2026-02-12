Los dos detenidos por explotación laboral en centros de manicura ya fueron identificados en un operativo antidroga en Salamanca

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes 9 de febrero en Salamanca a dos personas de origen vietnamita acusadas de explotar laboralmente a compatriotas en situación irregular en varios locales de manicura ubicados en el centro de la ciudad; concretamente, han incurrido presuntamente delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, Salamanca24horas ha confirmado que ambos arrestados ya habían sido identificados durante una intervención policial anterior relacionada con drogas, efectuada en 2022, también en Salamanca.

En aquella operación, fueron interceptados trabajando en una explotación regentada por un grupo criminal que poseía dos plantaciones interiores de marihuana.

Ahora, estos dos mismos hombres han sido detenidos por liderar una estructura que captaba a ciudadanos vietnamitas en situación administrativa irregular y los sometía a condiciones laborales abusivas en salones de manicura ubicados en la calle Azafranal, la plaza Carmelitas y la calle Rector Lucena.

Como informó este medio, los agentes comprobaron que las víctimas trabajaban durante largas jornadas de trabajo, sin contrato ni derechos laborales.

Asimismo, sus pasaportes habían sido retirados para impedir que abandonaran la actividad. Además, en uno de los locales más nuevos y frecuentados por los clientes se halló un habitáculo oculto donde algunos trabajadores vivían hacinados en condiciones insalubres.

Algunos de estos establecimientos ya habían sido objeto de inspecciones laborales con anterioridad, aunque no todos los empleados se encontraban en situación irregular.