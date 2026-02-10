Detenidos por explotar laboralmente a compatriotas extranjeros en centros de manicura de Salamanca

Dos personas de origen extranjero han sido arrestadas este lunes por agentes de la Policía Nacional de Salamanca por explotar a compatriotas en situación irregularTal y como han informado fuentes de la Comisaría Provincial a través de un comunicado de prensa, las detenciones son la conclusión de una nueva operación contra delitos relacionados con la conculcación de los derechos de los ciudadanos extranjeros y su explotación laboral.

Una investigación, tal y como informa la Policía Nacional, que se inició al conocer cierta actividad delictiva relacionada con estos centros de manicura regentados por ciudadanos extranjeros y situados en zonas céntricas de la ciudad. Se trata de centros que, además, eran muy frecuentados por clientes, dados sus bajos precios.

Los agentes procedieron a realizar varias inspecciones en estos locales, comprobando que la mayoría de los trabajadores se encontraban en situación irregular y que vivían bajo un absoluto control de la red, confinados en los establecimientos y sin apenas salario. Además, también eran amenazados y coartados.

La banda encargada de estos centros captaba a sus compatriotas en situación irregular y les obligaban a trabajar en condiciones abusivas, con largas jornadas laborales y sin ningún tipo de seguridad ni derechos. Además, los propios agentes pudieron comprobar que los detenidos habían arrebatado a las víctimas los pasaportes y les hacían vivir en habitáculos insalubres.

La investigación ha sido realizada junto con los Servicios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca, en el marco de un operativo especial para la prevención de los delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral y los delitos relacionados con los derechos de los trabajadores. .

Las detenciones se enmarcan en la lucha contra la trata de seres humanos y la esclavitud laboral en el sector servicios.