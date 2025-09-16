Dos detenidos en Guijuelo el domingo: una mujer, por orden judicial pendiente, y un hombre por robar un bolso

Dos personas han sido arrestadas el pasado domingo, 14 de septiembre, por agentes de la Guardia Civil en Guijuelo.

Tal y como ha informado el Instituto Armado a través de una nota de prensa, en la noche del mencionado domingo, la Guardia Civil recibió una aviso por un robo con violencia e intimidación a una mujer, por el método del tirón, que tuvo lugar en Guijuelo.

Por ese motivo los agentes establecieron un operativo de localización del sospechoso en el casco urbano de la localidad, una vez que habían auxiliado a la víctima y esta y testigos les habían dado la descripción del presunto ladrón.

Pocos minutos después, los agentes pudieron localizar al varón, quien todavía portaba varias de las pertenencias que habrían sido robadas a la víctima, siendo identificadas por esta misma posteriormente.

Por todo ello se procedió a la detención del varón de 29 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, y a la recuperación de los efectos sustraídos, para su posterior entrega a la legítima propietaria.

Paralelamente a esto, esa noche y en la misma localidad, se procedió a la detención de una mujer de 37 años de edad por una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado.