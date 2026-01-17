Detenidos dos hombres, armados con varios objetos punzantes, tras robar en un local en pleno centro de Salamanca

Los dos hombres detenidos en el momento de los hechos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la mañana de este sábado a dos hombres como presuntos autores de, al menos, un robo en un establecimiento comercial ubicado en una céntrica calle de Salamanca capital.

Los hechos, tal y como ha podido confirmar este medio, han tenido lugar a primera hora, alrededor de las 8:00 horas.

Los dos individuos han accedido al local, una tienda de embutidos, y han sustraído varios sobres de cecina valorados en más de 200 euros quedando, todo ello, registrado en las cámaras de seguridad.

El momento exacto en el los dos ladrones roban los sobres de cecina | S24H

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional han iniciado la búsqueda de ambos hombres, culminando, esta, con la detención de los mismos.

Durante el arresto, además, los agentes no solo les incautaron los quince sobres de cecina robados, sino que también procedieron al decomiso de un bate y varios objetos punzantes.

Como ha podido saber Salamanca24horas, estos dos hombres también estarían presuntamente relacionados con un incidente ocurrido en el parking de Santa Eulalia al que habrían accedido para "tantear" aunque sin llegar, finalmente, a cometer ningún hecho delictivo.