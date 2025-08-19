Detenidos dos hombres en Béjar por un robo con violencia a una anciana

Los asaltantes propinaron un fuerte tirón a la mujer para arrebatarle el bolso, y la empujaron

La Policía Nacional de Béjar ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con violencia ocurrido en un parque del centro de la localidad el pasado 14 de agosto. Los detenidos, ambos de origen extranjero y de paso por la provincia, están acusados de asaltar a una mujer de avanzada edad para robarle el bolso.

Según el relato policial, los hechos sucedieron a plena luz del día. Los asaltantes, con los rostros cubiertos con pañuelos para evitar ser identificados, abordaron a la víctima. Valiéndose de la violencia, le propinaron un fuerte tirón para arrebatarle el bolso, y la empujaron. A pesar de la resistencia de la mujer, lograron su objetivo y huyeron a la carrera.

Gracias a la colaboración de varios ciudadanos que presenciaron el robo, los agentes pudieron seguir el rastro de los ladrones y localizarlos. Ambos fueron detenidos y se logró recuperar el bolso sustraído con todas sus pertenencias, que fueron devueltas a su dueña.

Tras la detención, se supo que los implicados se encontraban en la provincia de Salamanca para asistir a una fiesta 'rave' cerca del pantano de Santa Teresa. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Béjar, se ha decretado el ingreso en prisión para ambos.

