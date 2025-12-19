Dos detenidos tras huir de la Guardia Civil y tirar tres paquetes de droga desde el vehículo en Ciudad Rodrigo

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a dos varones por tráfico de drogas tras esquivar un control en Ciudad Rodrigo, lanzar tres paquetes desde la ventana del coche y huir hasta Carrascal de Barregas, muy cerca de la capital salmantina. El suceso ha tenido lugar durante uno de los controles realizados por la Guardia Civil de Salamanca para la prevención de hechos delictivos, en especial el tráfico de sustancias estupefacientes, enmarcado dentro del denominado Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos (Plan TELOS II). En dicho servicio, guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Salamanca llevaron a cabo en la madrugada del 15 de diciembre, un dispositivo en las vías de comunicación del término municipal de Ciudad Rodrigo que se saldó con los dos detenidos tras una larga persecución.

Según la Guardia Civil, durante el control los agentes observaron como un vehículo se incorporaba a la zona del dispositivo, y tras hacer caso omiso de las señales de los agentes, eludieron el dispositivo a gran velocidad, con riesgo para estos y los usuarios de la vía, siendo inmediatamente seguidos por los agentes, que pudieron observar como en su huida arrojaban tres paquetes por las ventanas del vehículo, para evitar su incautación.

Mientras guardias civiles llevaban a cabo la inspección de la vía para recuperar la totalidad de los efectos lanzados por los huidos, el vehículo pudo ser interceptado en el término municipal de Carrascal de Barregas, casi junto a la capital salmantina.

Una vez recuperados e incautados los paquetes, resultaron ser pastillas de hachís, con un peso total de 1.017 gramos. Por todo ello se procedió a la detención, de los dos ocupantes del turismo, un ciudadano portugués de 27 años y otro caboverdiano de 34 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, conducción temeraria y desobediencia.

Los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial en funciones de Guardia de Ciudad Rodrigo, decretando ingreso en prisión provisional de ambos detenidos.

