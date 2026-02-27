Dos detenidos tras interceptar en el registro de su coche marihuana y hachís

Durante un control rutinario en el barrio de Pizarrales de Salamanca, el pasado jueves los agentes de la Policía Nacional interceptaron un coche en el que viajaban un hombre y una mujer.

Durante el registro del vehículo, los funcionarios encontraron dos placas de hachís de 120 gramos, una bolsa de cogollos de marihuana con un peso de 182 gramos y 265 euros en billetes de los cuales, 190 correspondían a la mujer y el resto, al varón.

Todas las sustancias estupefacientes fueron incautadas. Así pues, los agentes procedieron a la detención de la pareja por un presunto delito tráfico de drogas y a su posterior traslado a dependencias policiales.

Fuentes policiales ha informado que "su comercialización al menudeo podrían haber obtenido una cantidad total superior de los 2.000 euros".