La Policía Nacional detiene en Béjar a dos jóvenes con 270 gramos de hachís, 14 dosis de cocaína y un cuchillo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron, en la mañana del pasado miércoles, a dos jóvenes en la Plaza Mayor de Béjar tras ser interceptados con 270 gramos de hachís, 14 papelinas de cocaína, una balanza de precisión y un cuchillo con restos de hachís, además de material para preparar y envolver las dosis.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes, que ya conocían a los individuos, advirtieron que presentaban una actitud sospechosa, motivo por el cual procedieron a interceptarlos pese a que estos trataron de huir, inútilmente, en taxi.

Se les efectuó entonces un registro, gracias al cual se les decomisaron tanto las sustancias estupefacientes como el arma blanca.

La intervención policial permitió constatar que los jóvenes portaban todo lo necesario para la distribución y venta al por menor de las citadas sustancias, lo que apuntaba de manera clara a su implicación en actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Tras su detención, ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyó el atestado correspondiente.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.