Dos detenidos en Monleras y Villaseco de los Reyes por tres robos con fuerza

Objetos sustraidos por los dos detenidos en Villaseco de los Reyes y Monleras

La Benemérita de Salamanca ha detenido a dos personas como presuntos autores de realizar tres robos con fuerza en la provincia salmantina esta misma semana. Con una rápida actuación, la Guardia Civil ha logrado dar con el paradero de los mismos tras sustraer varios objetos en tres zonas diferentes.

Los hechos han ocurrido en Monleras y Villaseco de los Gamitos, cuando los amigos de lo ajeno habrían entrado a robar en dos viviendas de la zona y en una nave agrícola, sustrayendo herramientas y enseres personales.

Objetos sustraidos por los dos detenidos en Villaseco de los Reyes y Monleras

Como es lógico, los hechos han ocasionado una gran preocupación entre los vecinos de la comarca de la Tierra de Ledesma, logrando la propia Guardia Civil recuperar la calma en la zona para tranquilidad de los habitantes.

Hace tan solo un año, la Guardia Civil del puesto de Vitigudino lograba detener a otros tres presuntos autores de robar más de 3.000 metros de cableado de cobre en Villaseco de los Reyes, un material valorado en 27.000 euros.