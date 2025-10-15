Detenidos en plena A-66 tras huir con un coche robado desde Plasencia

En la mañana de este martes, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca detectaron un turismo sospechoso con dos ocupantes en el Centro de Transportes de Guijuelo. Al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron rápidamente del lugar, incorporándose a la autovía A-66 en dirección a Salamanca.

Tras verificar la matrícula del vehículo, los agentes confirmaron que había sido robado el día anterior en el casco urbano de Plasencia (Cáceres), y que en su interior se encontraba una escopeta. Ante estos hechos, se activó de inmediato un operativo de seguimiento e intercepción en el que participaron unidades de Tráfico, Seguridad Ciudadana, la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) y el COC (Centro Operativo Complejo), todos ellos pertenecientes a la Comandancia de Salamanca.

Dada la peligrosidad de la situación y con el objetivo de evitar posibles accidentes con otros usuarios de la vía, el COC coordinó una rápida movilización de todos los medios disponibles. Se establecieron distintos puntos de interceptación a lo largo de la vía, aunque los sospechosos respondieron con una conducción temeraria, poniendo en grave riesgo a los agentes y a otros conductores.

Finalmente, la USECIC logró cerrar los accesos a la A-62 a su paso por Salamanca, impidiendo el avance del vehículo huido. Gracias a la eficaz actuación del dispositivo, los agentes consiguieron interceptar el coche y detener a sus ocupantes: dos varones con residencia en Plasencia y numerosos antecedentes penales. En el interior del vehículo se recuperó la escopeta robada.

Ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su libertad con cargos.

