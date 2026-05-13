Dos detenidos por quedarse con un teléfono olvidado que intentaron esconder en su coche

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por un presunto delito de apropiación indebida de un teléfono que se había dejado olvidado su propietario. Los hechos ocurrieron en un kiosko de venta de décimos de lotería, cuando un joven se olvidó el teléfono. Al regresar a los pocos minutos se dio cuenta que ya no estaba y es entonces cuando los agentes proceden a identificar a una mujer que iba a acompañada de un varón.

Esta “no se mostró colaboradora y desobedecía las órdenes de los agentes, a la vez que daba gritos y voces durante todo el tiempo que duró la identificación e inspección de sus pertenencias”, aseguran desde Policía Nacional. Los agentes no encontraron ningún teléfono entre sus pertenencias.

La casualidad hizo que los agentes llamaran a la Policía Local para sancionar un coche mal estacionado cerca que resultó ser de la mujer, por lo que se le solicitó abrir el vehículo al sonar un teléfono en su interior. Finalmente, el móvil que estaba en el interior del coche era el del joven que se lo había olvidado en la repisa del kiosco.

Los agentes intervinieron el teléfono y se lo entregaron a su dueño a la vez que procedieron a detener a la pareja por los hechos descritos además por las continuas amenazas graves que realizó la mujer a los agentes en todo el tiempo que duró la intervención.

Una vez finalizados todos los trámites documentales, los detenidos pasaron a disposición judicial.