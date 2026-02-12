Dos detenidos en una redada antidroga en Ciudad Rodrigo

La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) ha llevado a cabo en la mañana de este jueves una operación contra el tráfico de drogas en Ciudad Rodrigo que se ha saldado con la detención de dos personas, un hombre y una mujer.

La intervención se desarrolló en un chalet aislado situado en la localidad mirobrigense. La Guardia Civil accedió al interior del inmueble a primera hora de la mañana de este jueves, procediendo al registro de la vivienda en busca de sustancias estupefacientes.

Como resultado del operativo, ambos sospechosos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En el registro, los agentes incautaron marihuana, además de otras sustancias cuya cantidad no ha trascendido por el momento.