Detenidos por robar a ancianos de Salamanca haciéndose pasar por técnicos de luz o empleados de teleasistencia

Una operación conjunta entre Guardia Civil y la Policía Local de Salamanca ha logrado acabar con un grupo de personas que se dedicaban a robar a personas de avanzada edad haciéndose pasar por técnicos de la luz o por empleados de teleasistencia.

En una nota de prensa emitida por el Instituto Armado, se explica que han sido cuatro las personas arrestadas como autor de los presuntos robos en el interior de los domicilios de estas personas.

Según explica el comunicado, los detenidos se hacían pasar por técnicos de la luz o empleados de teleasistencia para ganarse la confianza de las víctimas. Previamente, realizaban llamadas telefónicas para informar a las víctimas y después concertaban una cita. Una vez en el interior del domicilio, y mientras uno de ellos los distraía, el resto de los ladrones accedían a las habitaciones sustrayendo objetos de valor y dinero en efectivo.

Las mismas fuentes explican que llegaban a usar violencia e intimidación para conseguir los botines y que se trataba de un grupo organizado jerarquizado y con funciones claras para cada miembro.

Hay seis víctimas, cuatro en la Comunidad de Madrid y dos en Salamanca, y los delincuentes han sido arrestados gracias a la colaboración de agentes de Guardia Civil de Las Rozas y Majadahonda, en una operación conjunta con la Policía Local de Salamanca.