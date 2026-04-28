Dos detenidos por romper una puerta con una alcantarilla y llevarse la caja registradora de un comercio de Salamanca

Imagen de archivo de dos alcantarillas usadas para realizar un robo en un establecimiento de Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha arrestado a dos varones como autores de un presunto delito de robo con fuerza, tras romper con una alcantarilla la puerta de acceso a un establecimiento del entorno de la avenida de Torres Villarroel y llevarse la caja registradora.

Los dos individuos hicieron uso de este elemento del mobiliario urbano en la noche del domingo al lunes (24 y 25 de abril respectivamente) para hacerse un hueco a través del cristal de la puerta y acceder a su interior. Una vez dentro, se llevaron la caja registradora completa que contenía una cantidad cercana a los mil euros, según la información proporcionada por Policía Nacional.

Una vez que los agentes llegaron al lugar, tras el aviso de la persona responsable del establecimiento, pudieron comprobar por las cámaras de seguridad los hechos antes descritos, así como tomar nota de las características físicas de los dos autores del presunto robo.

Con esa información, los agentes pudieron localizar esa misma noche a uno de los individuos, que, al ser identificado, reconoció los hechos y delató a su cómplice, arrestado al día siguiente.

Una vez que ambos varones fueron detenidos, pasaron a disposición judicial.