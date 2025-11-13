Dos detenidos en Tamames por el robo de una tonelada de cableado de cobre

En el marco de las actividades permanentes de prevención de la delincuencia que lleva a cabo la Guardia Civil de Salamanca, con especial foco en la sustracción de cableado de cobre en líneas eléctricas y de comunicaciones, se ha logrado desarticular un grupo delictivo dedicado a esta actividad en la provincia.

Los operativos de búsqueda y localización de vehículos sospechosos dieron su fruto durante la madrugada del pasado 5 de noviembre en el término municipal de Tamames.

Los agentes del puesto de Tamames descubrieron una furgoneta de grandes dimensiones oculta en los extrarradios del casco urbano del municipio. Ante la sospecha de que sus ocupantes se encontraban evadiendo la vigilancia policial tras un posible robo, se estableció un discreto dispositivo de vigilancia sobre el vehículo.

Horas después, la furgoneta fue interceptada cuando intentaba abandonar la zona, ocupada únicamente por el conductor. En su interior, los guardias civiles descubrieron una gran cantidad de cableado de cobre, presumiblemente sustraído de líneas aéreas de telecomunicaciones.

Incautación de más de mil kilos

Siguiendo el modus operandi habitual de estos grupos, que suelen ocultar el cable cortado para una recogida posterior, los agentes llevaron a cabo una batida en los terrenos cercanos. La búsqueda resultó en la localización de un segundo varón junto a numerosas piezas de cable que ya tenían ocultas y listas para su recogida.

El total del material recuperado e incautado asciende a 1.033 kilogramos de cableado de cobre.

Como resultado del operativo, se procedió a la detención de los dos varones como supuestos autores de un delito de robo. Cabe destacar que ambos individuos contaban con antecedentes policiales por la comisión de hechos delictivos de naturaleza similar.