Detenidos dos varones que caminaban por la calle Linares tras robar por separado en una vivienda y en un colegio de Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a dos varones que iban caminando juntos por la calle Linares y que fueron identificados como los presuntos autores de sendos delitos contra la propiedad cometidos la semana pasada: el robo en una vivienda y la sustracción de carteras en un colegio.

Uno de los detenidos accedió el viernes 20 de marzo a la sala de profesores de una escuela de Salamanca y cogió dos carteras que guardaban documentos de identificación, tarjetas bancarias y una suma total de 700 euros. El otro varón forzó la puerta de una vivienda y se llevó una bicicleta, un ordenador, una televisión, un equipo de música y una mochila, entre otros objetos.

El presunto autor del robo en el colegio fue reconocido por uno de los agentes de la Policía Nacional, que procedió a su identificación, así como a la de la persona con la que caminaba. Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para la realización de las gestiones oportunas. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial competente.