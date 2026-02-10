La Policía Nacional de Béjar detiene a un hombre de "extrema peligrosidad" tras intentar agredir a su expareja y atacar a un policía con un cuchillo para huir

Un hombre catalogado de "extrema peligrosidad" por la Policía Nacional fue detenido este lunes por agentes de Béjar después de un amplio dispositivo desplegado para dar con su paredero tras intentar agredir a su expareja, una víctima incluida en el sistema VioGén. La mujer alertó a las autoridades de que el detenido, sobre quien costaba una orden judicial de alejamiento en vigor, estaba intentando entrar en su domicilio en El Barco de Ávila, amenazándola de muerte e introduciendo por las rendijas de la puerta un cuchillo para agredirla.

Imágenes del incidente ocurrido en Béjar

Tras recibir el aviso, la policía desplegó en la zona del domicilio un dispositivo para dar con su paradero ya que el hombre huyó a la llegada de los agentes después de atacar a uno de ellos con un cuchillo, propinándole una puñalada en el costado que no le ocasionó ningún daño gracias al chaleco antibalas. El agresor logró zafarse de la policía y emprendió la huida a pie por diversas calles del municipio, siendo finalmente alcanzado en una zona frondosa y abrupta de la bajada de San Albín, donde se lanzó por un terraplén, arrastrando consigo a uno de los policías, que resultó lesionado.

Imágenes del incidente ocurrido en Béjar

En el dispositivo para la localización del fugado participaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar y una patrulla del Seprona de la Guardia Civil hasta que logró ser capturado este lunes 9 de febrero en una localidad cercana a El Barco de Ávila por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Béjar.

Imágenes del incidente ocurrido en Béjar

El arrestado fue trasladado hasta la Comandancia de Béjar para la instrucción de las diligencias oportunas y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.