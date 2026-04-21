Detienen a un hombre después de ser pillado robando dentro de un establecimiento en el centro de Salamanca capital
Fue la dependienta de la tienda la que alertó a la policía de que había un hombre en el interior con varios objetos en las manos tras ver la puerta de cristal fracturada
La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a primera hora de la mañana de este martes a un hombre que estaba robando en el interior de un establecimiento del centro.
Fue una de las trabajadoras de la tienda la que alertó a la policía cuando procedía a su apertura, de que el cristal de la puerta automática corredera estaba rota y de que la alarma había saltado.
El hombre al ver a la empleada tiró al suelo varios de los objetos que llevaba en sus manos, minutos antes de que los agentes llegaran e identificaran al hombre y lo detuvieran, trasladándolo hasta las dependencias policiales.
En la denuncia figura que los daños ocasionados en la puerta de cristal fracturada asciende a los 3.000 euros.
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