Detienen a un hombre después de ser pillado robando dentro de un establecimiento en el centro de Salamanca capital

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a primera hora de la mañana de este martes a un hombre que estaba robando en el interior de un establecimiento del centro.

Fue una de las trabajadoras de la tienda la que alertó a la policía cuando procedía a su apertura, de que el cristal de la puerta automática corredera estaba rota y de que la alarma había saltado.

El hombre al ver a la empleada tiró al suelo varios de los objetos que llevaba en sus manos, minutos antes de que los agentes llegaran e identificaran al hombre y lo detuvieran, trasladándolo hasta las dependencias policiales.

En la denuncia figura que los daños ocasionados en la puerta de cristal fracturada asciende a los 3.000 euros.