Detienen a un hombre después de ser pillado robando dentro de un establecimiento en el centro de Salamanca capital

Fue la dependienta de la tienda la que alertó a la policía de que había un hombre en el interior con varios objetos en las manos tras ver la puerta de cristal fracturada

Coche Policía Nacional. Foto de archivo
Coche Policía Nacional. Foto de archivo

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a primera hora de la mañana de este martes a un hombre que estaba robando en el interior de un establecimiento del centro.

Fue una de las trabajadoras de la tienda la que alertó a la policía cuando procedía a su apertura, de que el cristal de la puerta automática corredera estaba rota y de que la alarma había saltado.

El hombre al ver a la empleada tiró al suelo varios de los objetos que llevaba en sus manos, minutos antes de que los agentes llegaran e identificaran al hombre y lo detuvieran, trasladándolo hasta las dependencias policiales.

En la denuncia figura que los daños ocasionados en la puerta de cristal fracturada asciende a los 3.000 euros.

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