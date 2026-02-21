Detienen a un hombre en Gran Vía tras ser interceptado conduciendo bajo los efectos del alcohol una moto robada

A las 4:21 horas de la madrugada de este sábado, la Policía Local ha procedido a la detención de un hombre en plena Gran Vía.

Tal y como refieren fuentes oficiales, los agentes, en primera instancia, le interceptaron porque circulaba sin casco y saltándose los semáforos en rojo.

Sin embargo, tras solicitarle la documentación, los funcionaros comprobaron que no tenía carnet y que, además, iba bajo los efectos del alcohol.

Para más inri, tras efectuar el resto de comprobaciones correspondientes, los agentes certificaron que se trataba de una moto robada.

Así pues, se procedió a la detención del individuo y a la posterior localización del propietario de la moto, a quien finalmente le fue devuelta.