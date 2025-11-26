Detienen a un hombre tras incautarle MDMA y marihuana en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre por incurrir, presuntamente, un delito contra la salud pública tras incautarle MDMA, marihuana y un cigarro elaborado con la citada sustancia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 25 de noviembre, cuando los funcionarios procedieron a la identificación del individuo en la vía pública.

Este, tras alegar que no tenía el DNI, procedió a facilitar sus datos de forma verbal, aunque de manera incompleta.

Así pues, los agentes realizaron una inspección de los efectos que portaba localizando, en el bolsillo del pantalón, "una bolsita de color amarillo conteniendo sustancia estupefaciente pulverulenta blanquecina, al parecer MDMA, con un peso de 2,43 gramos".

Llevaba, además, una riñonera en la que los agentes de la Policía Nacional localizaron una caja metálica en cuyo interior había 1,8 gramos de marihuana y un cigarro que contenía dicha sustancia.

Se procedió, entonces, a la detención del sujeto y al decomiso de las citadas sustancias estupefacientes.

Una vez en dependencias policiales, previo a su ingreso en los calabozos, fuentes policiales confirman que "se localizó en el interior de uno de los bolsillos de una sudadera el DNI del detenido".

El detenido, una vez concluidos los trámites en comisaría, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.