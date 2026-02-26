Detienen a un hombre en pleno centro de Salamanca tras robar en varios establecimientos

En la mañana de este jueves, los agentes de la Policía Nacional han intervenido de nuevo con motivo de un robo en Salamanca.

En plena calle Zamora y pasadas a las 13:00 horas de este jueves los funcionarios han interceptado, tras recibir el aviso de la empleada de un establecimiento de la zona, a un hombre cargado con una mochila y una bolsa.

Registro de las pertenencias del detenido en la puerta Zamora

Tras efectuar los correspondientes registros, los agentes le han incuatado numerosos objetos, todos ellos robados en diferentes negocios de la capital del Tormes.

Tal y como ha podido saber este medio, el hombre habría sustraído todos los efectos a lo largo de la mañana siendo, finalmente, localizado e identificado por los agentes en la calle Zamora.

Detenido en la calle Zamora

El presunto ladrón, una vez efectuadas las pertinentes comprobaciones, ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales.

Cabe recordar que esta misma mañana, los agentes también se han personado en la avenida Alfonso VI por un intento de robo en un supermercado. La rápida intervención de uno de los empleados, junto a la inmediatez de actuación de los funcionarios, impidió que el delincuente llevase a cabo su cometido.