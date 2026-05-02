Detienen a un hombre por robar un bolso y usar una tarjeta bancaria sustraída para comprar en un estanco en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa, tras sustraer el bolso de una clienta en un bar y utilizar posteriormente una de sus tarjetas bancarias para efectuar una compra.

Los hechos, informan fuentes policiales, tuvieron lugar el pasado 10 de abril, alrededor de las 20:00 horas, en un establecimiento hostelero del barrio de Prosperidad. Según la información facilitada, la víctima dejó su bolso debajo de unas cazadoras colocadas sobre una silla cercana, momento en el que fue sustraído sin que se percatara de ello al momento.

De hecho, la mujer no se dio cuenta de la desaparición hasta que abandonó el local. Fue entonces cuando comunicó lo ocurrido al propietario del bar y acudió a dependencias policiales para presentar la denuncia; una vez allí, los agentes le recomendaron bloquear de inmediato sus tarjetas bancarias.

Pese a la rápida anulación, el autor consiguió realizar una compra en un estanco cercano usando una de las tarjetas sustraídas, en una operación que no requería introducir el número PIN.

A partir de la denuncia, la Policía Nacional inició diversas gestiones de investigación que permitieron identificar al hombre como autor de los hechos. Una vez localizado, fue detenido el pasado jueves.

Tras la finalización de las diligencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.