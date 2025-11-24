Detienen a un hombre por robar el pasado mes de julio en un piso deshabitado del barrio de La Prosperidad

Un hombre fue detenido el pasado viernes cuando caminaba por la calle hablando por teléfono tras ser identificado por la Policía Nacional de Salamanca como autor de un robo cometido el pasado mes de julio en una vivienda del barrio de La Prosperidad.

Según argumentan fuentes policiales, el piso en el que se produjo el robo se encontraba sin habitar, aunque un familiar del propietario se encargaba de recoger la correspondencia y de comprobar que el interior de la vivienda se encontraba en perfecto estado, por ello fue la persona que se dio cuenta de que se había producido el robo.

Cuando esta persona dio la voz de alarma a la policía, notificó de que el bombín de la puerta no tenía las dos vueltas de la llave y que todo estaba revuelto en el interior de la casa, con objetos tirados por el pasillo y los cajones y puertas de los armarios abiertos. Cuando llegaron los agentes se dieron cuenta de que la puerta de la vivienda no estaba forzada y de que el robo se había cometido siguiendo el método del hilo con pegamento para comprobar si alguien reside o no en una casa.

Respecto a la identificación del ladrón el pasado viernes, los agentes observaron durante toda la mañana como el varón caminaba por las calles de esta ciudad hablando por teléfono y escribiendo sin rumbo determinado. Pasadas las 12:00 horas salía de un inmueble, por lo que fue interceptado e identificado, resultando ser la persona identificada como el autor del robo de este piso. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia