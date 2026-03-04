Detienen a un hombre en Salamanca tras ser interceptado con cinco placas de hachís

Un varón ha sido detenido en Salamanca por agentes de la Policía Nacional como autor de un presunto delito contra la salud pública, al haber hallado escondidas en la ropa cinco placas de hachís.

Los hechos, refieren fuentes oficiales, tuvieron lugar el pasado martes, cuando los agentes se encontraban realizando labores preventivas en la estación de autobuses.

Allí, observaron a un varón en el vestíbulo de la estación, que se dirigía a la calle.

Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el individuo sacó su móvil y simuló una conversación, acelerando el paso y mirando constantemente a sus espaldas.

Dada la actitud sospechosa que presentaba el hombre, los agentes le interceptaron e identificaron mientras, este, actuaba con nerviosismo.

Al efectuarle la inspección de sus pertenencias y un cacheo, los funcionarios dieron con cinco envoltorios de plástico transparente que contenían hachís.

Se procedió, entonces, a detención del hombre y a la posterior incautación de la sustancia estupefaciente cuyo peso era de 500 gramos y "cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría un valor superior a los 3.000 euros".