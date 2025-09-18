Detienen a un hombre en Salamanca tras una orden de búsqueda y captura por un robo con fuerza

Detenido en la Plaza Mayor de Salamanca tras una orden de búsqueda y captura

Un hombre ha sido detenido en Salamanca tras ordenar el juez la búsqueda y captura del mismo tras realizar un robo con fuerza en la ciudad. Pasadas las 19:30 horas, la Policía Nacional de Salamanca lograba dar en la Plaza Mayor con el varón, que fue detenido posteriormente.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el hombre detenido habría cometido el delito durante los días anteriores, por lo que las autoridades nacionales han estado buscando al mismo por las calles de Salamanca hasta lograr dar con él.

Además de la detención, previamente se le realizó un cacheo en el que se le encontraron varios enseres, entre ellos una crema de una conocida marca y un paquete de tabaco. Más tarde, y tras ser llevado a la plaza del Poeta Iglesias para evitar que la gente se acumulara en el lugar, otra patrulla de la Policía Nacional se acercó hasta la zona para detener al hombre y ser puesto a disposición judicial.

No fue el único incidente en el icónico lugar de la capital del Tormes, cuando apenas una hora antes unos jóvenes decidieron subirse por los tejados de la Plaza Mayor, hecho que se encuentra investigándose para valorar los daños en el tejado y estipular la cuantía de la multa.