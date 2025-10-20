Detienen a un joven con cocaína, MDMA y marihuana en un taxi durante un control policial en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un joven acusado de haber incurrido un presunto delito contra la salud pública, tras ser sorprendido con varias dosis de cocaína, MDMA y marihuana, refieren fuentes oficiales, listas para su venta.

La intervención tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado, 18 de octubre, alrededor de la 01:30 horas, durante un dispositivo de control de vehículos y personas establecido para combatir el consumo y menudeo de drogas en zonas de ocio.

Durante el operativo, los policías solicitaron a un taxi que detuviera su marcha para proceder a la identificación a sus ocupantes.

En el interior del vehículo viajaban tres jóvenes, a los que se les realizó una inspección preventiva. Casualmente, uno de ellos portaba en la mano un envoltorio de papel transparente que contenía seis dosis de sustancia estupefaciente, posteriormente identificadas como cocaína y MDMA.

Asimismo, los agentes localizaron oculto entre sus ropas un trozo de marihuana, envuelto también en plástico transparente, y 60,20 euros en efectivo en billetes y monedas.

Ante las evidencias, el joven fue arrestado por un presunto delito contra la salud pública, interviniéndose las sustancias y el dinero hallado. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Finalizados los trámites, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.